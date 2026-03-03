03/03/2026
ContilPop
Morador do interior do Acre grava vídeo pedindo por um amor e diverte internautas

Morador de Sena Madureira aparece após dia de trabalho no barro e faz apelo bem-humorado por um relacionamento em vídeo que viralizou nas redes sociais.
Morador de Sena Madureira aparece após dia de trabalho no barro e faz apelo bem-humorado por um relacionamento/Foto: Reprodução

Um vídeo gravado por um morador de Sena Madureira, no interior do Acre, tem chamado atenção nas redes sociais pelo tom espontâneo e bem-humorado. Nas imagens, divulgadas nesta terça-feira (3), o homem aparece após um dia inteiro de trabalho, visivelmente sujo de barro, e faz um apelo descontraído em busca de um relacionamento.

No vídeo, ele afirma ter “20 e poucos anos” e diz que procura uma mulher “nem muito velha, nem muito feia”, arrancando risadas de quem assiste pela sinceridade e simplicidade do pedido. O visual, segundo ele mesmo, é resultado da rotina pesada de trabalho, o que reforçou o caráter autêntico da gravação.

A publicação rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando comentários divertidos e reações positivas de internautas, que destacaram a coragem e o bom humor do morador ao se expor publicamente em busca de um amor.

Veja o vídeo:

