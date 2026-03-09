09/03/2026
Moradora flagra jacaré dentro de buraco em rua no interior do Acre; VÍDEO

Jacaré dentro de buraco em rua de Sena Madureira
Jacaré dentro de buraco em rua de Sena Madureira/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Uma situação inusitada chamou a atenção de moradores do bairro Neném das Neves, em Sena Madureira, na noite deste domingo (08). Uma moradora da região flagrou um jacaré dentro de um buraco em uma rua da localidade.

Ao registrar a cena em vídeo, a mulher afirma que o animal já estava morto e, em tom de crítica, menciona a frase usada pela gestão municipal: “Sena mudou e vai continuar mudando”. O comentário foi feito enquanto ela mostrava o buraco na via com o jacaré dentro. As imagens passaram a circular nas redes sociais e rapidamente repercutiram entre moradores da cidade, gerando comentários sobre a situação da rua e a cena incomum registrada no local.

Não há informações oficiais sobre como o animal foi parar dentro do buraco. Também não foi divulgado se algum órgão municipal foi acionado para fazer a retirada do jacaré.

O caso acabou chamando atenção tanto pela presença do animal quanto pelas condições da via, levantando debates entre moradores sobre infraestrutura urbana e a presença de animais silvestres em áreas da cidade.

Veja o vídeo:

