Moradores afetados pela cheia em Rio Branco poderão sacar até R$ 6,2 mil do FGTS; veja como

Moradores de Rio Branco atingidos pelas inundações registradas em 2026 poderão solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade calamidade pública a partir desta sexta-feira (6). A medida busca ajudar famílias que tiveram prejuízos com a cheia e precisam de recursos para reconstruir ou recuperar suas casas.

O valor liberado pode chegar a R$ 6.220 por conta vinculada, dependendo do saldo disponível no FGTS do trabalhador. No entanto, a liberação só é permitida para quem não realizou outro saque por calamidade nos últimos 12 meses e cuja residência esteja localizada em áreas oficialmente reconhecidas pela Defesa Civil Municipal no decreto de emergência.

A forma mais rápida de solicitar o benefício é pelo aplicativo FGTS. No sistema, o trabalhador deve acessar a opção “Meus Saques”, selecionar “Outras Situações de Saque” e, em seguida, escolher “Calamidade Pública”. Depois, será necessário informar o município de Rio Branco e anexar alguns documentos.

Entre os documentos exigidos estão um documento de identificação (RG, CNH ou passaporte), comprovante de residência em nome do trabalhador emitido até 120 dias antes da decretação da emergência, além de uma selfie segurando o documento de identificação.

Após o envio e aprovação do pedido, o valor é depositado na conta indicada pelo trabalhador em até cinco dias úteis.

Para os moradores que não conseguirem comprovar o endereço pelo aplicativo, haverá atendimento presencial. A Defesa Civil Municipal realizará suporte a partir de segunda-feira (9), no Parque de Exposições, auxiliando na verificação de dados e na formalização da solicitação.

A liberação do saque emergencial é uma das medidas adotadas para ajudar famílias afetadas pela cheia, permitindo acesso a recursos do próprio trabalhador para auxiliar na recuperação das perdas provocadas pela enchente.