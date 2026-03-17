18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Moradores se reúnem para assistir aplicação do primeiro asfalto em cidade do Acre: “Sonho realizado”

O município isolado recebeu, pela primeira vez, a obra de pavimentação asfáltica

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Moradores se reuniram para assistir o maquinário
Moradores se reuniram para assistir o maquinário/Foto: Reprodução

Moradores do município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, se reuniram para testemunhar um marco histórico: os primeiros metros de asfalto em uma das ruas da cidade. Em um vídeo publicado no TikTok pelo perfil @preta.perfeita27 mostra uma multidão reunida para assistir o maquinário asfaltar.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Adultos e crianças ocuparam as calçadas, registrando cada momento com seus celulares. A narração do vídeo destaca que ‘é uma alegria muito grande’. “Hoje a gente está vendo o progresso e o trabalho acontecendo. Olha só a quantidade de pessoas acompanhando essa conquista. Para nós, de Marechal Thaumaturgo, é um sonho que está sendo realizado hoje. Eu sou muito grata a Deus”, disse.

LEIA TAMBÉM: Marechal Thaumaturgo: Deracre prepara manutenção da pista de pouso para garantir voos no interior

O município isolado recebeu, pela primeira vez, a obra de pavimentação asfáltica com investimento de R$ 2,4 milhões, destinado pelo deputado federal Zezinho Barbary, para melhorar a infraestrutura urbana do município.

Marechal Thaumaturgo é considerado um município isolado por a cidade não possuir ligações rodoviárias, e só ter acesso por barcos ou aviões de pequeno porte.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.