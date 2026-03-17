Moradores se reúnem para assistir aplicação do primeiro asfalto em cidade do Acre: “Sonho realizado”

Moradores do município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre, se reuniram para testemunhar um marco histórico: os primeiros metros de asfalto em uma das ruas da cidade. Em um vídeo publicado no TikTok pelo perfil @preta.perfeita27 mostra uma multidão reunida para assistir o maquinário asfaltar.

Adultos e crianças ocuparam as calçadas, registrando cada momento com seus celulares. A narração do vídeo destaca que ‘é uma alegria muito grande’. “Hoje a gente está vendo o progresso e o trabalho acontecendo. Olha só a quantidade de pessoas acompanhando essa conquista. Para nós, de Marechal Thaumaturgo, é um sonho que está sendo realizado hoje. Eu sou muito grata a Deus”, disse.

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O município isolado recebeu, pela primeira vez, a obra de pavimentação asfáltica com investimento de R$ 2,4 milhões, destinado pelo deputado federal Zezinho Barbary, para melhorar a infraestrutura urbana do município.

Marechal Thaumaturgo é considerado um município isolado por a cidade não possuir ligações rodoviárias, e só ter acesso por barcos ou aviões de pequeno porte.