30/03/2026
ContilPop
Justiça remarca julgamento de Oruam que continua foragido por tentativa de homicídio
Polícia se pronuncia após ex BBB Pedro se envolver em pancadaria
Como Bruna Marquezine e Shawn Mendes bancam romance entre Brasil e EUA
Gravações de Tomb Raider param após Sophie Turner revelar problemas de saúde
Entre Rio e Los Angeles Bruna Marquezine e Shawn Mendes mantêm rotina
Ludmilla chama atenção nas redes com aparência diferente e web questiona rosto
Nora de Zezé Di Camargo revela detalhes da decoração do quarto de Florença
Após revelar perda gestacional influenciadora recebe mensagens de carinho de artistas
Alberto Cowboy revela que Jordana Marciele e Chaiany são suas favoritas no reality
Termo inesperado de Murilo Benício sobre Grazi Massafera encerra boatos de romance

Moraes exige que Bolsonaro explique vídeo de Eduardo gravado em congresso internacional

Moraes dá 24h para Bolsonaro explicar vídeo de Eduardo; domiciliar pode ser revogada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira (30/03) que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro preste esclarecimentos urgentes sobre uma suposta violação das medidas cautelares de sua prisão domiciliar. O estopim foi um vídeo gravado por seu filho, Eduardo Bolsonaro, durante um evento conservador no Texas, Estados Unidos, no último fim de semana.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira (30/03) que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro preste esclarecimentos urgentes sobre uma suposta violação das medidas cautelares de sua prisão domiciliar.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O estopim foi um vídeo gravado por seu filho, Eduardo Bolsonaro, durante um evento conservador no Texas, Estados Unidos, no último fim de semana.

Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado, obteve o benefício do regime domiciliar na última sexta-feira (27/03) por razões humanitárias, após tratar uma broncopneumonia.

No entanto, o benefício impõe regras rígidas, incluindo a proibição total de uso de celulares e redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros.

A “Prova” no Texas

No vídeo citado por Moraes, Eduardo Bolsonaro aparece segurando um celular e afirma diretamente:

“Vocês sabem por que eu estou gravando este vídeo? Porque eu estou mostrando ele ao meu pai. E vou provar a todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento prendendo de forma injusta o líder desse movimento.”

Para o magistrado, a fala sugere que o ex-presidente estaria tendo acesso a conteúdos de redes sociais ou comunicações externas, o que é expressamente proibido. Eduardo, que mora nos EUA desde que teve seu mandato cassado por faltas, rebateu as críticas alegando “censura” e classificando o caso como uma “controvérsia”.

Com informações do G1.

Risco de Regressão para o Regime Fechado

A decisão de Moraes é enfática: qualquer descumprimento das regras resultará na revogação imediata da prisão domiciliar.

  • Proibições Atuais: Uso de celulares, redes sociais e gravação de vídeos/áudios.

  • Consequência: Retorno imediato ao regime fechado ou ao hospital penitenciário.

Eduardo Bolsonaro sob Investigação

Além de complicar a situação do pai, Eduardo também é alvo de uma ação penal no STF. Ele é acusado de coação no curso do processo, suspeito de tentar pressionar autoridades brasileiras e criar instabilidade institucional a partir do exterior para favorecer o ex-presidente no julgamento da trama golpista de 2022.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.