Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF

Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (11) a prisão de cinco ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que foram condenados a 16 anos de prisão por omissão na contenção dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A decisão atinge Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral, Klepter Rosa Gonçalves, ex-subcomandante-geral, e os coronéis Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Sousa e Marcelo Casimiro Vasconcelos.

Os condenados vão ficar presos no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques também estão presos no local.

As prisões foram determinadas após o fim da possibilidade de recursos contra a decisão da Primeira Turma, que, em dezembro do ano passado, condenou os oficiais a 16 anos de prisão.

No mês passado, o colegiado julgou os últimos recursos das defesas. Prevaleceu no julgamento voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro, não houve irregularidades na decisão colegiada condenou os oficiais O voto foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

