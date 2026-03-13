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Moraes manda prender kids pretos condenados pela trama golpista

Escrito por Agência Brasil
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão definitiva de seis kids pretos e um agente da Polícia Federal que foram condenados pela trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro.

Eles fazem parte do Núcleo 3 da acusação de golpe de Estado e foram denunciados por planejar ações táticas para sequestrar e matar Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

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As prisões foram determinadas após o fim do processo e da possibilidade de apresentação de recursos.

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No mês passado, a Primeira Turma do Supremo negou os últimos recursos apresentados pelos réus. Nesta semana, o acórdão do julgamento foi publicado, e o ministro determinou a execução das penas.

Confira as penas dos réus:

  1. Hélio Ferreira Lima – tenente-coronel: 24 anos de prisão;
  2. Rafael Martins de Oliveira – tenente-coronel: 21 anos de prisão;
  3. Rodrigo Bezerra de Azevedo – tenente-coronel: 21 anos de prisão;
  4. Wladimir Matos Soares – policial federal: 21 anos de prisão;
  5. Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros – tenente-coronel: 17 anos de prisão;
  6. Bernardo Romão Correa Netto – coronel: 17 anos de prisão;
  7. Fabrício Moreira de Bastos – coronel: 16 anos de prisão.
     
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