Moraes pede ao Itamaraty informações sobre agenda de assessor de Trump







O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta quinta-feira (12) que o Ministério das Relações Exteriores informe se Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos, terá agenda diplomática no país e se há solicitação para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão.

O pedido de informações foi feito pelo ministro após a defesa de Bolsonaro pedir que Beattie seja autorizado a encontrar o ex-presidente.

Aliado do presidente Donald Trump, ele trabalha para o Departamento de Estado norte-americano e é responsável pelos assuntos ligados ao Brasil.

No início desta semana, a defesa de Bolsonaro pediu que a visita seja realizada na próxima segunda-feira (16), no período da manhã, ou na terça-feira (17), datas em que o assessor estará em visita oficial ao Brasil. A entrada de um tradutor na prisão também foi solicitada.

Moraes já autorizou a visitação, mas determinou que o encontro deverá ocorrer na quarta-feira (18), quando o assessor de Trump não estará no Brasil.

Após a designação da data, a defesa de Bolsonaro voltou a pedir que a liberação da visita ocorra nos dias sugeridos.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses prisão na ação penal da trama golpista e cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes.