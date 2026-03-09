Moraes responde sobre supostas visitas à casa de Vorcaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, negou ter frequentado a mansão do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, localizada em Trancoso, distrito turístico no litoral sul da Bahia.

Segundo informações publicadas pelo jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo, o imóvel, avaliado em cerca de R$ 300 milhões, possui aproximadamente 40 mil metros quadrados, com 12 suítes e cinco bangalôs. A propriedade teria sido usada para festas conhecidas como “Cine Trancoso”.

De acordo com a coluna, os encontros são alvo de uma representação apresentada ao Ministério Público (MP) e ao Tribunal de Contas da União (TCU), que pede a abertura de investigação para apurar a eventual presença de autoridades públicas federais nas festas.

Moraes responde sobre idas à casa do banqueiro

Em nota enviada à imprensa neste domingo (08), Alexandre de Moraes afirmou que as informações que o associam ao local não são verdadeiras. Segundo o ministro, a notícia é “integralmente falsa” e ele “jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino”.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre quais autoridades teriam participado dos encontros mencionados na representação.

Confira a nota na íntegra

O gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que é integralmente falsa a afirmação publicada pelo blog de Lauro Jardim, no portal O Globo, de que o ministro tenha frequentado a casa de Vorcaro em Trancoso (BA).

O ministro jamais realizou qualquer viagem particular com Daniel Vorcaro para qualquer destino.

O ministro reitera que nunca esteve na propriedade citada, sendo improcedentes as tentativas de vincular sua agenda pessoal ou profissional a tais encontros.

Lamenta-se a publicação de informações baseadas em premissas fáticas inexistentes, sem a devida verificação da realidade dos fatos.

