Morre aos 53 anos Reinaldo Aleluia, ex-Bahia e Ceará; clubes decretam luto

O futebol brasileiro está de luto. Faleceu na madrugada desta quinta-feira (5/3), aos 53 anos, o ex-atacante Reinaldo Aleluia. Natural de Salvador e revelado pelo Bahia, o ex-jogador lutava contra um problema crônico renal e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória sofrida na última terça-feira. A notícia causou profunda tristeza em clubes onde ele deixou sua marca, especialmente no Esquadrão e no Vozão.

Reinaldo Aleluia teve uma carreira vitoriosa, sendo peça fundamental em títulos estaduais históricos. Tanto o Bahia quanto o Ceará utilizaram suas redes sociais para prestar condolências e exaltar a importância do atleta para suas respectivas histórias.

Ídolo no Bahia e no Ceará

A história de Reinaldo Aleluia nos gramados é repleta de momentos decisivos. No Bahia, ele fez parte do grupo campeão baiano de 1994. Já no Ceará, sua participação no título cearense de 2006 é lembrada até hoje pela torcida alvinegra.

No Bahia: Formado em 1992, retornou ao clube em 2008. O Esquadrão lamentou a perda de um “filho da terra” e prestou solidariedade aos familiares.

No Ceará: Disputou 97 partidas e marcou 20 gols. Foi o protagonista da jogada que resultou no gol do título de 2006 contra o Fortaleza.

Pós-carreira: Aleluia continuava ligado ao Ceará como membro atuante do Consulado Alvinegro em Salvador.

Homenagens e Luto Oficial

Em sinal de respeito, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, decretou luto oficial de três dias. A bandeira do Centro de Treinamento do clube permanecerá a meio mastro durante este período.

Clube / Entidade Homenagem Prevista Data Ceará SC Luto oficial de 3 dias 05/03 a 07/03 Arena Castelão 1 minuto de silêncio 08/03 (Clássico-Rei) Bahia Nota de pesar e honrarias 05/03 Federação Cearense Protocolo de homenagem póstuma Próxima rodada

A Federação Cearense de Futebol (FCF) deve oficializar o minuto de silêncio para o Clássico-Rei deste domingo, um dos palcos onde Reinaldo Aleluia mais brilhou. O legado de velocidade, raça e gols do atacante permanecerá vivo na memória das torcidas que tiveram o privilégio de vê-lo em campo.

