Morre aos 72 anos Angilberto Porto, pioneiro da Polícia Militar respeitado na região do Alto Acre

O subtenente da reserva Polícia Militar do Acre (PMAC), Angilberto Porto, morreu neste domingo (15), aos 72 anos. Conhecido como Sargento Porto, ele era considerado um dos pioneiros da atuação da corporação na região de Brasiléia.

A morte foi confirmada por meio de nota divulgada pela PMAC, que manifestou pesar pela perda do militar aposentado. No comunicado, a instituição destacou a trajetória de Porto e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

Em nota assinada pela comandante-geral da corporação, a coronel Marta Renata da Silva Freitas Alves, a Polícia Militar afirmou que lamenta profundamente o falecimento do subtenente da reserva e desejou força à família neste momento de luto.

A Prefeitura de Brasiléia também divulgou mensagem de condolências. Em nome do prefeito Carlinhos do Pelado e do vice-prefeito Amaral do Gelo, a administração municipal destacou a importância de Angilberto Porto para a história da segurança pública local.

Segundo a prefeitura, o militar aposentado ajudou a construir a presença da Polícia Militar na região nas primeiras décadas de atuação da corporação no município. A gestão municipal ressaltou ainda que sua memória permanecerá entre familiares, colegas e amigos.

Angilberto Porto deixa familiares e um legado ligado à história da segurança pública na região. Mensagens de despedida e solidariedade foram publicadas por conhecidos e instituições após a confirmação de sua morte.

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