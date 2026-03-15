15/03/2026
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Morre aos 99 anos, o empresário Milton Lucena, que trouxe a Coca Cola para o Acre

Ficou conhecido por expandir produtos no mercado e introduzir marcas no comércio

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Morre empresário Milton Lucena aos 99 anos/ Foto: Reprodução

O empresário Francisco Milton Lucena morreu aos 99 anos após uma trajetória marcada pela atuação no comércio e pelo incentivo ao empreendedorismo. Conhecido no meio empresarial pela postura firme nos negócios, ele se tornou uma figura lembrada por colegas e familiares após a confirmação de sua morte.

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Ao longo da carreira, Lucena construiu reputação de comerciante que valorizava acordos firmados e relações de confiança. Entre empresários que conviveram com ele, era comum a referência à ideia de que a palavra dada tinha peso decisivo nas negociações.

Morre empresário Milton Lucena aos 99 anos/ Foto: Reprodução

Uma das contribuições mais lembradas de sua trajetória foi a participação na chegada de produtos que se tornaram populares no mercado regional. Entre eles está a introdução da marca Coca-Cola no estado, além da comercialização das bolachas Papaguara, produtos que ganharam espaço no comércio principalmente entre as décadas de 1970 e 1980.

Homenagem em vida

Em 2021, o empresário recebeu uma homenagem pública feita por seu neto, Wagner Lucena, que destacou a trajetória familiar e o perfil empreendedor do avô. Na mensagem, ele ressaltou o papel de Milton como chefe de família e a dedicação ao trabalho ao longo da vida.

Repercussão entre empresários

Após a confirmação da morte, amigos e conhecidos utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e lembrar a importância de Lucena para o comércio local.

Milton Lucena deixa familiares e um legado ligado ao desenvolvimento do comércio. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério São João Batista.

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