15/03/2026
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Morre Judy Pace, atriz de “Glória e Derrota” e ícone do cinema Blaxploitation

Artista participou de filmes e séries marcantes nas décadas de 1960 e 1970

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Morre Judy Pace, atriz de “Glória e Derrota”
Morre Judy Pace, atriz de “Glória e Derrota”/Foto: Reprodução

A atriz norte-americana Judy Pace, conhecida por sua atuação no cinema e na televisão e por integrar produções marcantes do movimento Blaxploitation, morreu aos 83 anos. A informação foi divulgada por veículos internacionais e repercutiu nas redes sociais neste fim de semana.

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De acordo com o portal Deadline, a atriz morreu na última quarta-feira (11), enquanto visitava familiares em Marina del Rey, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Judy Pace iniciou sua trajetória no cinema no filme de terror “A Moderna Mata Hari”, produção que marcou o início de sua carreira nas telonas. Na mesma época, ela também se destacou ao se tornar a primeira mulher negra contratada pela Columbia Pictures, um marco importante na indústria cinematográfica.

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Carreira na televisão e no cinema

Ao longo da carreira, a atriz participou de diversas séries de televisão que fizeram sucesso nas décadas de 1960 e 1970. Entre elas estão produções como “Os Destemidos”, “Batman”, “A Feiticeira”, “Days of Our Lives”, “The Flying Nun”, “The Mod Squad” e “Tarzan”.

No cinema, Judy Pace ficou conhecida principalmente por sua participação em filmes ligados ao Blaxploitation, movimento cinematográfico que ganhou força nos anos 1970 e ficou marcado por produções com protagonistas negros, trilhas sonoras de funk e soul e histórias ambientadas em grandes centros urbanos.

Entre os títulos desse período estão “Cotton Comes to Harlem” e “The Slams”, lançados na década de 1970.

A atriz também integrou o elenco do filme “Glória e Derrota”, atuando ao lado de nomes como James Caan e Billy Dee Williams, consolidando sua presença em produções importantes do cinema norte-americano.

A morte de Judy Pace gerou homenagens de fãs e admiradores nas redes sociais, que lembraram sua contribuição para o cinema e para a representatividade de artistas negros na indústria audiovisual.

Metrópoles

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