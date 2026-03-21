21/03/2026
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Morre Maria Matos Moura, aos 94 anos, em Rio Branco

O sepultamento será às 17h, no Cemitério Morada da Paz

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Maria Matos Moura tinha 94 anos
Maria Matos Moura tinha 94 anos/Foto: Reprodução

Morreu em Rio Branco, neste sábado (21), Maria Matos Moura, matriarca da família, aos 94 anos. A notícia foi confirmada pelos familiares.

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Maria Moura deixa um legado entre seus familiares. O velório iniciou às 10h deste sábado, no Cemitério Morada da Paz, para despedidas e últimas homenagens da família e amigos. O sepultamento será às 17h

Maria Matos Moura é avó da repórter do ContilNet, Anne Nascimento. Neste momento de imensa dor e tristeza, a equipe do ContilNet estende as mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos.

Maria Matos Moura é a matriarca da família

Maria Matos Moura é a matriarca da família/Foto: Reprodução

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