Morre Maria Matos Moura, aos 94 anos, em Rio Branco

Morreu em Rio Branco, neste sábado (21), Maria Matos Moura, matriarca da família, aos 94 anos. A notícia foi confirmada pelos familiares.

Maria Moura deixa um legado entre seus familiares. O velório iniciou às 10h deste sábado, no Cemitério Morada da Paz, para despedidas e últimas homenagens da família e amigos. O sepultamento será às 17h

Maria Matos Moura é avó da repórter do ContilNet, Anne Nascimento. Neste momento de imensa dor e tristeza, a equipe do ContilNet estende as mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos.