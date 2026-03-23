Morre o ator Gerson Brenner aos 66 anos após anos de luta por recuperação

O ator e ex-galã da TV brasileira Gerson Brenner morreu nesta segunda-feira (23), aos 66 anos, em São Paulo. O artista enfrentava há décadas complicações de saúde decorrentes de um grave episódio que marcou sua trajetória e interrompeu sua carreira no auge do sucesso.

Conhecido por papéis em novelas de grande repercussão nos anos 1990, como Rainha da Sucata e Corpo Dourado, Brenner era considerado um dos nomes promissores da teledramaturgia brasileira. Sua trajetória, no entanto, mudou drasticamente em 1998, quando foi vítima de um assalto e acabou baleado na cabeça.

O ataque ocorreu enquanto o ator seguia para o Rio de Janeiro para gravar cenas finais de uma novela. Criminosos espalharam pedras na pista para forçar a parada de veículos e, ao descer do carro, ele foi abordado e atingido. Apesar de ter sobrevivido, Brenner ficou com sequelas neurológicas graves, que comprometeram sua fala, mobilidade e capacidade cognitiva, afastando-o definitivamente da carreira artística.

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Nos anos seguintes, o ator passou a viver sob cuidados constantes da família, especialmente da esposa, que acompanhou de perto seu tratamento e reabilitação. Mesmo longe das telas, seu nome continuou sendo lembrado pelo público, sobretudo com reprises de novelas que marcaram época.

A morte do ator encerra uma trajetória marcada por sucesso precoce e uma longa luta pela sobrevivência, que comoveu o país por mais de duas décadas.