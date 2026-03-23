23/03/2026
ContilPop
Orochi se envolve em briga e espanca influenciador em boate do Rio de Janeiro
Dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky morre aos 43 anos e deixa fortuna bilionária
Enquete BBB 26 aponta disputa acirrada entre Jonas e Juliano Floss no paredão
DJ Horsegiirl usa máscara no Lollapalooza e reacende debate sobre a cultura therian
Humorista Tiago Santineli levado à delegacia após confusão com grupo religioso
Comparação entre Maisa Silva na infância e Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
João Guilherme fala sobre privacidade das sobrinhas Maria Alice e Maria Flor
Humorista Marquito passa por segunda cirurgia na coluna cervical
Cristiano Ronaldo faz tratamento na Espanha para tratar lesão e jogar a Copa
João Gordo reclama de ‘mó preju’ após ser detido com maconha

Morre o ator Gerson Brenner aos 66 anos após anos de luta por recuperação

Ex-galã teve carreira interrompida por tragédia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Morre o ator Gerson Brenner aos 66 anos
Morre o ator Gerson Brenner aos 66 anos/Foto: Reprodução

O ator e ex-galã da TV brasileira Gerson Brenner morreu nesta segunda-feira (23), aos 66 anos, em São Paulo. O artista enfrentava há décadas complicações de saúde decorrentes de um grave episódio que marcou sua trajetória e interrompeu sua carreira no auge do sucesso.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Conhecido por papéis em novelas de grande repercussão nos anos 1990, como Rainha da Sucata e Corpo Dourado, Brenner era considerado um dos nomes promissores da teledramaturgia brasileira. Sua trajetória, no entanto, mudou drasticamente em 1998, quando foi vítima de um assalto e acabou baleado na cabeça.

O ataque ocorreu enquanto o ator seguia para o Rio de Janeiro para gravar cenas finais de uma novela. Criminosos espalharam pedras na pista para forçar a parada de veículos e, ao descer do carro, ele foi abordado e atingido. Apesar de ter sobrevivido, Brenner ficou com sequelas neurológicas graves, que comprometeram sua fala, mobilidade e capacidade cognitiva, afastando-o definitivamente da carreira artística.

LEIA TAMBÉM:

 Acre aposta em exportações e leva empresas locais ao mercado global

Kamai diz que impasse com o PSB está resolvido e confirma pré-candidatura de Thor

Bocalom confirma nomeação de Clendes Vilas Boas para articulação política

Nos anos seguintes, o ator passou a viver sob cuidados constantes da família, especialmente da esposa, que acompanhou de perto seu tratamento e reabilitação. Mesmo longe das telas, seu nome continuou sendo lembrado pelo público, sobretudo com reprises de novelas que marcaram época.

A morte do ator encerra uma trajetória marcada por sucesso precoce e uma longa luta pela sobrevivência, que comoveu o país por mais de duas décadas.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.