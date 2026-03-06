06/03/2026
De acordo com o delegado, todos os esforços estão sendo feitos para que o caso seja esclarecido com responsabilidade e precisão

Morte de bebê indígena de 11 meses mobilizou a polícia/Foto: Reprodução

A morte de um bebê indígena de apenas 11 meses, registrada nesta sexta-feira (06), mobilizou equipes da Polícia Civil no município de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. O caso está sendo acompanhado pelas autoridades, que buscam esclarecer as circunstâncias da morte da criança. De acordo com as primeiras informações, o bebê teria sofrido uma queda, o que pode ter provocado o óbito. No entanto, como o médico plantonista não conseguiu determinar com precisão a causa da morte, ele optou por não assinar a declaração de óbito naquele momento.

Diante da situação, o corpo da criança foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Rosa do Purus, onde está sendo preservado dentro de um isopor até a chegada de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), responsável por realizar os exames periciais. A reportagem entrou em contato com o delegado Thiago Parente, responsável pela Delegacia de Sena Madureira e que também responde pelo município de Santa Rosa do Purus. Segundo ele, uma equipe formada por médico legista e peritos deverá se deslocar até o município na manhã deste sábado (07) para realizar os procedimentos necessários.

De acordo com o delegado, todos os esforços estão sendo feitos para que o caso seja esclarecido com responsabilidade e precisão. “Até o momento não é possível tirar conclusões antecipadas. Somente com o laudo médico-legal é que poderemos saber a real causa da morte, se foi acidental ou não”, afirmou.

O caso gerou grande comoção no município e segue sendo acompanhado pelas autoridades, que aguardam o resultado da perícia para confirmar as circunstâncias da morte do bebê.

