Mais dois corpos foram encontrados nos escombros de um prédio que abrigava uma casa de longa permanência para idosos no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (5). Com a atualização, o número total de vítimas do desabamento subiu para oito.

As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). De acordo com a corporação, as vítimas são duas idosas, de 87 anos e 88. Uma delas foi identificada como Argentina Mendes.

Em entrevista à Itatiaia, o filho dela, José Maria Mendes, de 63 anos, descreveu a mãe como uma “pedra preciosa”. “É a minha herança, é a minha pedra preciosa que eu tinha. Nada paga uma mãe”, disse.

Quatro pessoas ainda são procuradas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Anteriormente, a corporação havia informado que eles trabalhavam em três frentes de buscas, o que corresponde a três suítes atingidas.

As duas vítimas encontradas moravam em um desses quartos. Agora, a corporação espera acessar outras duas suítes, uma com a suspeita de três vítimas e outra com a suspeita de uma vítima.

Buscas já duram 17 horas

As buscas do Corpo de Bombeiros pelas vítimas do desabamento de um prédio que abrigava uma casa de longa permanência para idosos já passam de 17 horas em Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na rua Soldado Mário Neto, numero 141, no bairro Jardim Vitória, na região nordeste da capital.

Como a Itatiaia acompanha, o desabamento ocorreu por volta de uma e meia da manhã, em uma edificação de quatro pavimentos, onde funcionavam um lar de idosos, uma academia e uma espécie de spa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no imóvel no momento do acidente, sendo 23 internos da instituição. Logo após o desabamento, nove pessoas conseguiram sair do prédio por conta própria e outras oito foram socorridas com vida pelas equipes de resgate.

Até o momento, oito corpos foram localizados sem vida e outras quatro pessoas seguem desaparecidas, sendo procuradas sob os escombros.

Veja a cronologia das buscas

5h14 – vítima, sexo feminino 76 anos de idade,

10h15 sexo masculino 68 anos de idade, depois a terceira vítima às 10h40 sexo masculino 78

11h10 sexo masculino, 31 anos (Renatinho)

12h10, sexo masculino 78 anos 12h53, sexo masculino 69 anos

18h20 Sexo feminino 87

18h50 Sexo feminino 88 (Argentina)

Durante o trabalho das equipes, um muro apresentou risco de queda e precisou ser derrubado para garantir a segurança dos militares que atuavam nas buscas. Depois disso, dois caminhões Munck foram utilizados para remover parte da estrutura.

Segundo o tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros, a informação preliminar é de que os idosos estariam nos andares inferiores do prédio, o que tem dificultado o trabalho de localização das vítimas.

Mais cedo, o delegado regional da Polícia Civil, Murillo Ribeiro, afirmou à Itatiaia que, apesar de o imóvel possuir laudo de vistoria aprovado, as dimensões informadas no documento são diferentes das encontradas no local.

O delegado também confirmou que houve um incêndio no imóvel há cerca de dois anos, mas ressaltou que ainda não é possível estabelecer qualquer relação entre o episódio anterior e o desabamento registrado nesta madrugada.

A tragédia também mobiliza moradores da região e familiares das vítimas.

Testemunhas relataram à reportagem que o proprietário do imóvel, Renato, conhecido como Renatinho, teria conseguido sair com vida após o desabamento inicial, já que morava na parte superior da estrutura, mas retornou ao prédio para tentar ajudar outras pessoas e acabou sendo atingido por um novo desmoronamento.

De acordo com o tenente Henrique Barcellos, uma entrevista coletiva deve ser realizada pelos bombeiros por volta de 18h30 para atualização das informações sobre o caso.

Até o momento, mais de 100 militares já atuaram no local, nas operações de resgate.