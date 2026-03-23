23/03/2026
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Moto roubada é recuperada pela polícia no Segundo Distrito de Rio Branco

Após consulta no sistema, foi constatado que o veículo possuía restrição de roubo

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A polícia recuperou uma moto com restrição de roubo
A polícia recuperou uma moto com restrição de roubo/Foto: ContilNet

Uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada por policiais da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (23), em um terreno abandonado localizado na entrada do Ramal do Bambu, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

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De acordo com informações dos Policiais Militares da Força Tática do 2° Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando recebeu denúncia de que dois indivíduos teriam escondido uma motocicleta no local durante a noite anterior, levantando suspeitas de que o veículo poderia ser produto de crime.

Diante da situação, os militares se deslocaram até o endereço indicado, com apoio de outra equipe policial, e iniciaram buscas na área. Durante a averiguação, os agentes localizaram uma motocicleta modelo Honda Fan, de cor cinza, ano 2023.

Após consulta no sistema, foi constatado que o veículo possuía restrição de roubo, com registro feito no último sábado, dia 22 de março de 2026.

Apesar das buscas no local, nenhum suspeito foi encontrado e não houve prisões relacionadas à ocorrência.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada à 2ª Regional da Polícia Civil, localizada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, onde serão realizados os procedimentos necessários.

O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo crime.

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