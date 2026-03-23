Moto roubada é recuperada pela polícia no Segundo Distrito de Rio Branco

Uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada por policiais da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (23), em um terreno abandonado localizado na entrada do Ramal do Bambu, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações dos Policiais Militares da Força Tática do 2° Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando recebeu denúncia de que dois indivíduos teriam escondido uma motocicleta no local durante a noite anterior, levantando suspeitas de que o veículo poderia ser produto de crime.

Diante da situação, os militares se deslocaram até o endereço indicado, com apoio de outra equipe policial, e iniciaram buscas na área. Durante a averiguação, os agentes localizaram uma motocicleta modelo Honda Fan, de cor cinza, ano 2023.

Após consulta no sistema, foi constatado que o veículo possuía restrição de roubo, com registro feito no último sábado, dia 22 de março de 2026.

Apesar das buscas no local, nenhum suspeito foi encontrado e não houve prisões relacionadas à ocorrência.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada à 2ª Regional da Polícia Civil, localizada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, onde serão realizados os procedimentos necessários.

O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo crime.