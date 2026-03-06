06/03/2026
A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Raimundo Chaar

Motociclista sendo socorrida por paramédicos/Foto: Reprodução

Uma motociclista identificada como Jéssica Lívia ficou ferida após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (6), na Avenida Santos Dumont, em Epitaciolândia, no interior do estado.

De acordo com informações preliminares, a mulher seguia para o trabalho na escola Brasil–Bolívia quando foi surpreendida por um cachorro que atravessou repentinamente a via nas proximidades da delegacia do município. Sem tempo para desviar, a motociclista acabou colidindo com o animal e caiu no asfalto.

Com o impacto da queda, Jéssica sofreu escoriações pelo corpo e apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. Populares e policiais que estavam na delegacia ajudaram a controlar o trânsito até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Raimundo Chaar, onde passou por avaliação médica.

Até o momento, não há confirmação sobre a necessidade de transferência para Rio Branco. O estado de saúde da motociclista é considerado estável.

Veja o vídeo:

