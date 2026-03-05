05/03/2026
ContilPop
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein

Motociclista fica ferido após colidir na traseira de caminhão estacionado em Epitaciolândia

As circunstâncias que levaram ao acidente não foram detalhadas. A ocorrência foi registrada sem outras alterações.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Motociclista acabou colidindo na traseira de um caminhão boiadeiro que estava estacionado na via/Foto: Reprodução
Motociclista acabou colidindo na traseira de um caminhão boiadeiro que estava estacionado na via/Foto: Reprodução

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (5), na Avenida Duque de Caxias, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com informações repassadas por equipes de socorro, a vítima foi identificada como Igor Francisco Portela Severino, que conduzia uma motocicleta modelo Biz, com placa boliviana. Ele acabou colidindo na traseira de um caminhão boiadeiro que estava estacionado na via.

Com o impacto, o motociclista sofreu traumas e precisou de atendimento no local. As equipes de emergência realizaram os primeiros socorros, imobilizando a vítima em uma prancha rígida, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar.

Após ser estabilizado, Igor foi encaminhado em caráter de urgência ao Hospital Regional de Brasiléia, onde deu entrada consciente e ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão para avaliação e continuidade do atendimento.

As circunstâncias que levaram ao acidente não foram detalhadas. A ocorrência foi registrada sem outras alterações.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.