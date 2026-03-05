Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (5), na Avenida Duque de Caxias, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

De acordo com informações repassadas por equipes de socorro, a vítima foi identificada como Igor Francisco Portela Severino, que conduzia uma motocicleta modelo Biz, com placa boliviana. Ele acabou colidindo na traseira de um caminhão boiadeiro que estava estacionado na via.

Com o impacto, o motociclista sofreu traumas e precisou de atendimento no local. As equipes de emergência realizaram os primeiros socorros, imobilizando a vítima em uma prancha rígida, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar.

Após ser estabilizado, Igor foi encaminhado em caráter de urgência ao Hospital Regional de Brasiléia, onde deu entrada consciente e ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão para avaliação e continuidade do atendimento.

As circunstâncias que levaram ao acidente não foram detalhadas. A ocorrência foi registrada sem outras alterações.

