Uma motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (5), na Avenida Rui Lino, no Centro do município Brasiléia, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e se deslocou até o local juntamente com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atender a ocorrência envolvendo um automóvel e uma motocicleta em uma via urbana, em frente a um cartório.

No local, os policiais constataram a colisão entre os dois veículos, que resultou em danos materiais. A condutora da motocicleta foi encontrada caída ao solo e apresentava uma fratura na perna esquerda. Ela recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhada ao hospital de Brasiléia para avaliação médica.

Segundo informações apuradas, devido à gravidade da fratura, a mulher precisou ser transferida para a capital, Rio Branco, onde passaria por procedimento cirúrgico no membro afetado.

A perícia técnica esteve no local e realizou os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

Ainda conforme informações levantadas no local, a colisão teria ocorrido após o motorista do automóvel realizar uma manobra de conversão em local proibido, atingindo a motocicleta.

O condutor do carro não sofreu ferimentos e informou possuir habilitação emitida em seu país de origem. No entanto, os dados não puderam ser registrados no sistema por se tratar de documento estrangeiro.

Após os procedimentos de praxe, o motorista foi conduzido à delegacia para as providências legais. O automóvel, por ser estrangeiro, foi removido por guincho e encaminhado ao pátio competente, enquanto a motocicleta foi retirada do local e entregue a um responsável.

Vídeo: