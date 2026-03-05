05/03/2026
ContilPop
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein

Motociclista sofre fratura após colisão com carro no interior do Acre

Devido à gravidade da fratura, a mulher precisou ser transferida para a capital, Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Colisão teria ocorrido após o motorista do automóvel realizar uma manobra de conversão em local proibido/Foto: Reprodução
Colisão teria ocorrido após o motorista do automóvel realizar uma manobra de conversão em local proibido/Foto: Reprodução

Uma motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (5), na Avenida Rui Lino, no Centro do município Brasiléia, no interior do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com informações da polícia, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e se deslocou até o local juntamente com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atender a ocorrência envolvendo um automóvel e uma motocicleta em uma via urbana, em frente a um cartório.

No local, os policiais constataram a colisão entre os dois veículos, que resultou em danos materiais. A condutora da motocicleta foi encontrada caída ao solo e apresentava uma fratura na perna esquerda. Ela recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhada ao hospital de Brasiléia para avaliação médica.

Segundo informações apuradas, devido à gravidade da fratura, a mulher precisou ser transferida para a capital, Rio Branco, onde passaria por procedimento cirúrgico no membro afetado.

A perícia técnica esteve no local e realizou os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

Ainda conforme informações levantadas no local, a colisão teria ocorrido após o motorista do automóvel realizar uma manobra de conversão em local proibido, atingindo a motocicleta.

O condutor do carro não sofreu ferimentos e informou possuir habilitação emitida em seu país de origem. No entanto, os dados não puderam ser registrados no sistema por se tratar de documento estrangeiro.

Após os procedimentos de praxe, o motorista foi conduzido à delegacia para as providências legais. O automóvel, por ser estrangeiro, foi removido por guincho e encaminhado ao pátio competente, enquanto a motocicleta foi retirada do local e entregue a um responsável.

Vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.