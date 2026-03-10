O motociclista por aplicativo Marcelo Cruz de Oliveira, de 40 anos, sofreu uma fratura exposta após se assustar com um veículo e colidir contra outra motocicleta na tarde desta terça-feira (10), na Estrada do Calafate, no bairro Portal da Amazônia, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Marcelo trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Mottu, de cor preta, quando, de forma inesperada, um veículo modelo Onix, de cor branca, saiu de uma rua lateral para acessar a Estrada do Calafate. Ao temer que o carro entrasse na frente dele, o motociclista acabou invadindo a contramão e colidiu contra outra motocicleta que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, Marcelo foi arremessado violentamente contra o asfalto e sofreu fratura exposta na tíbia da perna direita. A passageira que estava na garupa teve escoriações pelo corpo.

Após a colisão, os dois ocupantes da motocicleta atingida — que carregavam uma bolsa nas costas — se levantaram rapidamente, ergueram a moto e fugiram do local.

Populares que passavam pelo local prestaram ajuda às vítimas e acionaram a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para prestar os primeiros atendimentos. Após ser imobilizado e estabilizado pela equipe médica, Marcelo foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A passageira não precisou de atendimento médico e deixou o local por meios próprios.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e realizou apenas o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), já que a outra motocicleta havia sido retirada da cena pelos ocupantes.