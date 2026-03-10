Motorista da Ricco Transportes vai à Câmara Municipal denunciar supostas demissões em massa

O motorista José Felizardo, que trabalhou por quatro anos na empresa Ricco Transportes, denunciou a demissão de dezenas de motoristas. De acordo com o ex-funcionário, a demissão teria acontecido em decorrência de uma paralisação de advertência realizada em 10 de fevereiro de 2026.

“É uma perseguição muito grande em cima da gente porque a gente fez uma paralisação de advertência e fomos crucificados com essa demissão em massa. Eu e outro motorista fomos prejudicados porque nós pegamos a justa causa. Não mandaram a gente fazer o exame demissional e eu nem sei o motivo da demissão”, disse o motorista.

LEIA TAMBÉM: Ricco Transportes poderá participar da nova licitação aberta pela prefeitura de Rio Branco

O homem denunciou, ainda, que a empresa não teria pago as verbas rescisórias dos funcionários. “Não está pagando. Pelo o que a gente apurou é que eles não estão pagando. Tem alguns que já saíram, estão com três meses, e não receberam ainda. No meu caso vai ter que ir para a justiça, porque foi justa causa”, explicou.

José Felizardo contou que desconhece a justificativa da demissão. “Oficialmente eu não recebi nada, só fui informado que estava sendo demitido por justa causa, e soube por terceiros, não foi pela empresa”, afirmou.

O ex-funcionário criticou, ainda, as condições de trabalho na empresa. “Prometeram muita coisa quando chegaram aqui em 2022. Farda só entregaram depois de três anos, e ainda de baixa qualidade. É muito complicado trabalhar nessa empresa”

José Felizardo esteve na Câmara Municipal de Rio Branco em busca de apoio para a categoria. Os vereadores receberam representantes na manhã desta terça-feira (10) para ouvir as denúncias.