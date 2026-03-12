12/03/2026
ContilPop
Motorista de app é feito refém durante assalto a loja e suspeitos fogem após perseguição policial

Quando o carro parou em frente a uma loja de roupas, o condutor foi rendido

. Apesar das diligências realizadas por outras equipes, os envolvidos não foram localizados.. Apesar das diligências realizadas por outras equipes, os envolvidos não foram localizados.
Apesar das diligências realizadas por outras equipes, os envolvidos não foram localizados | Foto: Reprodução

Um motorista de aplicativo foi vítima de um sequestro relâmpago durante um assalto a uma loja de confecções na noite desta quarta-feira (11), em Cruzeiro do Sul. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar, que chegaram a perseguir os suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento.

O motorista relatou que recebeu uma solicitação de corrida no bairro Cohab. Ao chegar ao local indicado, quatro homens entraram no veículo e pediram que fossem levados até o bairro João Alves. Quando o carro parou em frente a uma loja de roupas, o condutor foi rendido e mantido sob ameaça dentro do automóvel enquanto três suspeitos invadiam o estabelecimento.

Após o roubo, os criminosos retornaram ao carro carregando diversas peças de vestuário. Segundo a vítima, um dos homens estava armado com uma pistola e ordenou que ele dirigisse até o ponto inicial da corrida, onde o grupo desembarcou com os produtos. O motorista apresentou à polícia as mensagens da plataforma que confirmavam a solicitação da viagem e foi orientado a registrar o caso na Delegacia Geral da Polícia Civil.

Durante as buscas, policiais avistaram indivíduos saindo de uma casa abandonada com sacos semelhantes aos usados no crime. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram para uma área de mata e abandonaram toda a mercadoria roubada. Apesar das diligências realizadas por outras equipes, os envolvidos não foram localizados.

Últimas Notícias

