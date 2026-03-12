Motorista de app é feito refém durante assalto a loja e suspeitos fogem após perseguição policial

Um motorista de aplicativo foi vítima de um sequestro relâmpago durante um assalto a uma loja de confecções na noite desta quarta-feira (11), em Cruzeiro do Sul. O crime mobilizou equipes da Polícia Militar, que chegaram a perseguir os suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento.

O motorista relatou que recebeu uma solicitação de corrida no bairro Cohab. Ao chegar ao local indicado, quatro homens entraram no veículo e pediram que fossem levados até o bairro João Alves. Quando o carro parou em frente a uma loja de roupas, o condutor foi rendido e mantido sob ameaça dentro do automóvel enquanto três suspeitos invadiam o estabelecimento.

Após o roubo, os criminosos retornaram ao carro carregando diversas peças de vestuário. Segundo a vítima, um dos homens estava armado com uma pistola e ordenou que ele dirigisse até o ponto inicial da corrida, onde o grupo desembarcou com os produtos. O motorista apresentou à polícia as mensagens da plataforma que confirmavam a solicitação da viagem e foi orientado a registrar o caso na Delegacia Geral da Polícia Civil.

Durante as buscas, policiais avistaram indivíduos saindo de uma casa abandonada com sacos semelhantes aos usados no crime. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram para uma área de mata e abandonaram toda a mercadoria roubada. Apesar das diligências realizadas por outras equipes, os envolvidos não foram localizados.