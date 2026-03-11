Motorista é encontrado morto dentro de caminhão após passar mal durante viagem pela BR-364

Um motorista ainda não identificado foi encontrado morto dentro do caminhão que conduzia na manhã desta quarta-feira (11), na rodovia BR-364, nas proximidades da comunidade São João, região próxima a Cruzeiro do Sul.

De acordo com relatos de outros caminhoneiros que passavam pelo local, o trabalhador teria passado mal enquanto dirigia. Motoristas que estavam nas proximidades tentaram prestar socorro, mas ele já não apresentava sinais de reação.

Um dos profissionais que presenciou a situação gravou um vídeo e divulgou nas redes sociais na tentativa de identificar o motorista e localizar familiares.

“Não sei se talvez você conheça essa empresa aqui ó, a Tim, Tim Transportes, motorista infartou dentro do caminhão aqui, chegando em Cruzeiro. Tá ali, coitado”, disse no registro.

A suspeita inicial é de que o motorista tenha sofrido um infarto enquanto conduzia o veículo. O caso deverá ser apurado pelas autoridades responsáveis.

Até o momento, a identidade da vítima não havia sido confirmada.

Veja o vídeo: