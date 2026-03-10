Motorista flagra bois soltos na BR-364 e alerta sobre risco de acidentes

Um motorista registrou em vídeo dois bois caminhando livremente pela pista da BR-364, no trecho que passa por Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. As imagens voltaram a chamar atenção para um problema antigo na região: a presença de animais soltos na rodovia.

A situação preocupa motoristas que utilizam diariamente a estrada, considerada a principal ligação terrestre do Vale do Juruá e que concentra grande fluxo de veículos.

Somente neste ano, duas pessoas morreram em acidentes envolvendo animais na pista no município. Uma das ocorrências foi registrada na própria BR-364, enquanto a outra aconteceu no Ramal 3, também em Cruzeiro do Sul.

Colisões com animais de grande porte, como bois e vacas, costumam provocar impactos graves, aumentando significativamente o risco de mortes e ferimentos graves para motoristas e passageiros.

Diante do problema recorrente, moradores e condutores cobram medidas mais rigorosas por parte das autoridades e dos proprietários rurais, como a instalação de cercas adequadas nas propriedades próximas à rodovia e maior fiscalização para evitar que os animais tenham acesso à pista.

O receio é que novas tragédias possam ocorrer caso o problema continue sem solução.