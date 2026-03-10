10/03/2026
ContilPop
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais
Fórum Empresarial do Acre participa de missão internacional na ITB Berlin 2026

Motorista flagra bois soltos na BR-364 e alerta sobre risco de acidentes

Colisões com animais de grande porte, como bois e vacas, costumam provocar impactos graves

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
A situação preocupa motoristas que utilizam diariamente a estrada | Foto: Reprodução
A situação preocupa motoristas que utilizam diariamente a estrada | Foto: Reprodução

Um motorista registrou em vídeo dois bois caminhando livremente pela pista da BR-364, no trecho que passa por Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. As imagens voltaram a chamar atenção para um problema antigo na região: a presença de animais soltos na rodovia.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A situação preocupa motoristas que utilizam diariamente a estrada, considerada a principal ligação terrestre do Vale do Juruá e que concentra grande fluxo de veículos.

Somente neste ano, duas pessoas morreram em acidentes envolvendo animais na pista no município. Uma das ocorrências foi registrada na própria BR-364, enquanto a outra aconteceu no Ramal 3, também em Cruzeiro do Sul.

Colisões com animais de grande porte, como bois e vacas, costumam provocar impactos graves, aumentando significativamente o risco de mortes e ferimentos graves para motoristas e passageiros.

Diante do problema recorrente, moradores e condutores cobram medidas mais rigorosas por parte das autoridades e dos proprietários rurais, como a instalação de cercas adequadas nas propriedades próximas à rodovia e maior fiscalização para evitar que os animais tenham acesso à pista.

O receio é que novas tragédias possam ocorrer caso o problema continue sem solução.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.