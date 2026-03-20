20/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

Motorista perde controle de veículo e quase cai no rio Juruá no interior do Acre

Condutor dirigia uma Saveiro e realizava a descida em marcha ré quando acabou perdendo o controle da direção

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Apesar do risco e do impacto da situação, ninguém ficou ferido. — Foto: Reprodução

Um susto marcou a tarde desta sexta-feira (20) no município de Porto Walter, após um motorista perder o controle do veículo e parar às margens do Rio Juruá. O incidente aconteceu durante a descida na rampa de acesso ao manancial.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com informações apuradas, o condutor dirigia uma Saveiro e realizava a descida em marcha ré quando acabou perdendo o controle da direção. Sem conseguir frear a tempo, o veículo desceu desgovernado em direção ao rio, parando próximo à margem.

Apesar do risco e do impacto da situação, ninguém ficou ferido. O caso resultou apenas em danos materiais, e o motorista conseguiu sair do veículo sem maiores complicações.

LEIA TAMBÉM: Após cinco dias de buscas, caçadores desaparecidos são encontrados com vida na região de Porto Walter

Moradores que presenciaram o ocorrido relataram momentos de tensão e destacaram que a área exige atenção redobrada, principalmente em períodos de maior movimentação. A rampa é frequentemente utilizada para acesso ao rio, tanto por veículos quanto por embarcações, o que aumenta o risco de acidentes.

O episódio reacende o alerta sobre a necessidade de cuidados ao trafegar em locais íngremes e próximos a áreas de água, além de reforçar a importância de medidas de segurança que possam evitar situações semelhantes no futuro

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.