Motorista perde controle de veículo e quase cai no rio Juruá no interior do Acre

Um susto marcou a tarde desta sexta-feira (20) no município de Porto Walter, após um motorista perder o controle do veículo e parar às margens do Rio Juruá. O incidente aconteceu durante a descida na rampa de acesso ao manancial.

De acordo com informações apuradas, o condutor dirigia uma Saveiro e realizava a descida em marcha ré quando acabou perdendo o controle da direção. Sem conseguir frear a tempo, o veículo desceu desgovernado em direção ao rio, parando próximo à margem.

Apesar do risco e do impacto da situação, ninguém ficou ferido. O caso resultou apenas em danos materiais, e o motorista conseguiu sair do veículo sem maiores complicações.

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Moradores que presenciaram o ocorrido relataram momentos de tensão e destacaram que a área exige atenção redobrada, principalmente em períodos de maior movimentação. A rampa é frequentemente utilizada para acesso ao rio, tanto por veículos quanto por embarcações, o que aumenta o risco de acidentes.

O episódio reacende o alerta sobre a necessidade de cuidados ao trafegar em locais íngremes e próximos a áreas de água, além de reforçar a importância de medidas de segurança que possam evitar situações semelhantes no futuro