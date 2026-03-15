16/03/2026
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Motorista perde controle, invade calçada e destrói parte da frente de carro após bater em obstáculos de concreto

Acidente na principal da Cohab do Bosque chama atenção de moradores da região

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Motorista perde controle, invade calçada e destrói parte da frente de carro
Motorista perde controle, invade calçada e destrói parte da frente de carro/Foto: Cedida

Um carro modelo Volkswagen Gol invadiu a calçada e colidiu contra obstáculos de concreto no fim da manhã deste domingo (15), na região da Cohab do Bosque, em Rio Branco. O acidente aconteceu na via principal do bairro e chamou a atenção de moradores da área.

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De acordo com informações de testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou subindo na calçada, atingindo as estruturas de concreto instaladas em frente a uma residência. Os obstáculos foram colocados pelo morador justamente para evitar que veículos invadissem o espaço.

O acidente aconteceu na via principal do bairro

O acidente aconteceu na via principal do bairro/Foto: Cedida

Apesar do impacto, ninguém que estava na casa ficou ferido. Moradores afirmam que a presença dos blocos de concreto acabou evitando que o carro atingisse diretamente o imóvel.

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Imagens registradas logo após o acidente mostram o veículo com a parte frontal bastante danificada. O para-choque se desprendeu com o impacto e ficou caído na calçada, junto a pedaços de concreto quebrado.

Uma equipe de agentes de trânsito foi acionada e esteve no local para acompanhar a ocorrência e verificar as circunstâncias do acidente.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista ou sobre as causas que levaram à colisão. O caso deve ser apurado pelas autoridades de trânsito.

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