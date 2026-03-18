18/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Pedro Espíndola aciona a Globo na Justiça e pede R$ 4,2 milhões
Bruna Marquezine chama atenção com look ousado no Golden Globes Gala
Mulher filma sexo do namorado com outros homens e viraliza na web
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026

MP acompanha proteção de crianças vítimas de violência em Epitaciolândia

Ação mira criação e funcionamento de comitê que deve reforçar rede de cuidado no município

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O MPAC instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar o cumprimento de lei sobre violência contra a mulher.
Medida tem como foco garantir que órgãos públicos e serviços essenciais atuem de forma integrada no acolhimento e proteção de crianças e adolescentes vítimas. — Foto: MPAC

A proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência entrou no radar do Ministério Público do Acre (MPAC) no interior. Em Epitaciolândia, um novo procedimento foi aberto para acompanhar de perto a criação e o funcionamento de um comitê responsável por articular a rede de atendimento no município, segundo informações do diário eletrônico da instituição.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A medida foi instaurada pelo promotor Rafael Maciel da Silva e tem como foco garantir que órgãos públicos e serviços essenciais atuem de forma integrada no acolhimento e proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.

LEIA TAMBÉM: XIII Circuito Country celebra os 34 anos de Epitaciolândia com quatro dias de festa e shows nacionais

Na prática, o procedimento administrativo vai monitorar a implantação do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social, estrutura prevista para reunir áreas como saúde, educação, assistência social, segurança pública e sistema de justiça.

A iniciativa busca evitar falhas no atendimento e assegurar que vítimas tenham acesso a suporte adequado, desde o primeiro acolhimento até o acompanhamento contínuo dos casos.

O procedimento terá duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado, e inclui a produção de relatórios periódicos para avaliar o avanço das ações no município.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.