12/03/2026
ContilPop
Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo

MP recomenda novas regras para investigação de mortes em confrontos policiais

Documento orienta delegados a comparecerem ao local das ocorrência

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O MPAC instaurou um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar o cumprimento de lei sobre violência contra a mulher.
Foto: MPAC

Mortes registradas durante confrontos policiais no Acre passarão a ter um protocolo mais rigoroso de investigação. O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC)  recomendou, no diário eletrônico desta quinta=feira (12), que delegados adotem medidas imediatas para preservar provas, realizar perícias e garantir maior transparência na apuração desses casos.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A recomendação foi assinada pela promotora de Justiça Maria Fátima Ribeiro Teixeira, titular da Promotoria de Justiça Especializada no Controle Externo da Atividade Policial. O documento orienta delegados da Polícia Civil do Estado do Acre a adotarem uma série de medidas em casos de mortes decorrentes de intervenção policial ou confrontos armados.

A necessidade de que a autoridade policial compareça pessoalmente ao local da ocorrência assim que for informada do caso, garantindo o isolamento da área e a realização das perícias necessárias foi uma das recomendações do ministério, que também prevê a preservação da cadeia de custódia das evidências, com coleta adequada de vestígios no local, além da realização obrigatória de exame necroscópico com registro fotográfico detalhado das circunstâncias da morte.

Outro ponto destacado é a apreensão das armas utilizadas pelos agentes de segurança e por terceiros envolvidos na ocorrência, para que passem por perícia técnica. O documento ainda orienta a obtenção de imagens, áudios e dados de comunicação de viaturas e de sistemas de videomonitoramento públicos ou privados que possam contribuir para a investigação.

LEIA TAMBÉM: MPAC abre apuração sobre suposto envolvimento de conselheiro tutelar em ocupação de terras

Além disso, os delegados devem comunicar o caso ao Ministério Público do Estado do Acre em até 24 horas e instaurar investigação para apurar as circunstâncias da ocorrência. A recomendação também prevê a oitiva de testemunhas, familiares das vítimas e a análise de prontuários médicos ou registros de atendimento hospitalar relacionados ao caso.

O documento foi encaminhado ao delegado-geral e ao corregedor-geral da Polícia Civil, que têm prazo de 30 dias para informar ao Ministério Público quais providências serão adotadas para garantir o cumprimento das orientações em todo o estado.

A iniciativa faz parte do controle externo da atividade policial exercido pelo Ministério Público, que tem como objetivo assegurar a regularidade das investigações e a apuração adequada de ocorrências envolvendo uso da força por agentes de segurança pública.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.