12/03/2026
ContilPop
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo
Tragédia Mamonas Assassinas: saiba detalhes de como o corpo de Dinho foi encontrado

MPAC abre apuração sobre suposto envolvimento de conselheiro tutelar em ocupação de terras

Procedimento administrativo foi instaurado para verificar possível irregularidade na conduta de agente público

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
MPAC abre apuração sobre suposto envolvimento de conselheiro tutelar em ocupação de terras
Sede do MPAC/Foto: ContilNet

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) iniciou uma apuração para investigar o possível envolvimento de um conselheiro tutelar de Senador Guiomard em uma ocupação considerada irregular de terras. A medida foi formalizada por meio da abertura de um procedimento administrativo.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A iniciativa partiu da promotora de Justiça Eliane Misae Kinoshita, responsável pela Promotoria de Justiça Cível da comarca. A investigação preliminar tem como objetivo reunir informações e verificar se a conduta atribuída ao agente público é compatível com as responsabilidades do cargo.

De acordo com os registros que motivaram a apuração, o conselheiro identificado pelas iniciais P. L. M. V. teria participado de uma ocupação ou invasão de área. Caso confirmada, a situação poderá ser analisada sob a perspectiva de eventual incompatibilidade com o exercício da função pública.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Com a abertura do procedimento, o Ministério Público acompanhará os desdobramentos do caso e poderá solicitar informações, documentos e outras medidas necessárias para esclarecer os fatos.

O procedimento administrativo é utilizado pelo Ministério Público para monitorar situações que envolvam possíveis irregularidades na atuação de agentes ou instituições. Esse tipo de medida está previsto na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina a forma de acompanhamento e fiscalização de casos relacionados à defesa de interesses coletivos e individuais indisponíveis.

As informações foram divulgadas pela Agência de Notícias do MPAC, responsável pela comunicação institucional do órgão.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.