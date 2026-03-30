MPAC apura morte de estudante de Medicina em hospital do Acre; entenda

O Ministério Público do Acre (MPAC) acompanha o caso do estudante de Medicina, Jefferson Alves Pinto, de 23 anos, que morreu na última quinta-feira (26), após buscar atendimento médico no Hospital Regional do Alto Acre.

A morte do estudante gerou forte comoção na população de Brasileia. Como parte das providências iniciais, o MPAC oficiou a delegacia responsável pelo caso para que informe o número do inquérito instaurado e indique quais diligências já foram determinadas para apurar as circunstâncias do óbito.

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Jefferson era natural de Rondônia e morava em Brasileia, onde cursava Medicina na Bolívia. O jovem teria buscado o hospital regional várias vezes após sentir intensas dores de cabeça e não teria sido atendido.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou que está apurando as circunstâncias do óbito do paciente.

“O paciente deu entrada na noite do dia 25 com queixa de cefaleia, sendo atendido e medicado, retornando na madrugada com novos sintomas, quando foi novamente assistido pela equipe médica, medicado e mantido em observação, com solicitação de exames e reavaliação clínica”, disse a Sesacre, em nota.

“Na manhã de hoje, ao ser chamado para a realização de exames, foi encontrado inconsciente, sendo imediatamente encaminhado à sala de emergência, onde foi constatado o óbito. A causa da morte ainda não foi definida e será esclarecida por meio de investigação clínica. A Secretaria já iniciou apuração interna, podendo o caso ser encaminhado às instâncias competentes, e reafirma seu compromisso com a transparência, a apuração dos fatos e a solidariedade aos familiares”, finalizou.