MPAC celebra conquista de acreano que passou em Harvard e Princeton

O estudante acreano Diego Heitor da Silva Monteiro, de 18 anos, voltou a ganhar destaque ao ser aprovado com bolsa integral em duas das universidades mais renomadas do mundo: Universidade de Harvard e Universidade de Princeton. A conquista foi celebrada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), que destacou o feito como exemplo de superação e inspiração para jovens do estado.

Em publicação nas redes sociais, o órgão ressaltou o orgulho pela trajetória do estudante e reforçou o papel da educação como ferramenta de transformação. “A educação, dedicação e persistência transformam sonhos em realidade”, destacou o MPAC ao parabenizar o jovem.

A história de Diego começou a ganhar visibilidade ainda na adolescência, quando foi selecionado para representar o Acre no programa Jovens Embaixadores, nos Estados Unidos. Desde então, o estudante acumulou experiências acadêmicas e manteve o foco no objetivo de estudar no exterior.

Aluno do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre, ele construiu sua trajetória com base em bom desempenho escolar, participação em projetos sociais e dedicação ao aprendizado de idiomas, incluindo o inglês, que desenvolveu em grande parte de forma autodidata.

Filho de família acreana, Diego também enfrentou limitações financeiras ao longo do caminho, chegando a conquistar bolsas parciais anteriormente, mas sem condições de arcar com os custos restantes. A aprovação com bolsa integral em duas instituições de elite internacional marca, portanto, um novo capítulo em sua trajetória.