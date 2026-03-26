MPAC fiscaliza obras de pavimentação em Sena e aplicação de recursos

O Ministério Público do Acre (MPAC) instaurou procedimento administrativo para acompanhar a execução dos serviços de pavimentação, recapeamento e manutenção das vias públicas de Sena Madureira.

O documento destaca que o MPAC acompanhará também a destinação e aplicação dos recursos provenientes de transferências especiais, conhecidas como Emenda Pix, e convênios firmados com o Poder Executivo que tenham objeto de obras e serviços de infraestrutura urbana.

A informação foi divulgada pelo vereador Denis Araújo, em seu perfil do Instagram. Em vídeo, o vereador diz: “nós conseguimos o que queríamos, conseguimos chamar a atenção do Ministério Público e agora foi instaurado um procedimento administrativo contra a Prefeitura por causa de você que curtiu, comentou e chamou atenção do Ministério Público, e agora as coisas agora tendem a melhorar”.

Denis Araújo faz a leitura do documento e destacou: “gente, aquilo que a população vem denunciando agora vai ser acompanhado de forma séria e institucional. Agora o MP entrou na parada, meu irmão. Obrigado a você que provocou o MP junto comigo. […] É isso aí, MP. Parabéns, show de bola”, disse.

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Na última semana, o vereador Denis Araújo chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo utilizando recursos de inteligência artificial para criticar a situação das ruas de Sena Madureira. Na gravação, ele aparece de forma bem-humorada sendo “carregado” por um urubu, em uma cena simbólica que faz referência ao acúmulo de lixo e à presença frequente dessas aves nas vias da cidade.