30/03/2026
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MPAC rebate frase comum e reforça que autismo sempre existiu

Órgão alerta para importância da informação e inclusão

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MPAC rebate frase comum e reforça que autismo sempre existiu
MPAC rebate frase comum e reforça que autismo sempre existiu/Foto: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) publicou uma campanha nas redes sociais para esclarecer um dos mitos mais comuns sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A instituição rebate a frase “antigamente não existia tanto autismo assim”, destacando que essa percepção não reflete a realidade.

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A instituição rebate a frase e destaca que essa percepção não reflete a realidade

A instituição rebate a frase e destaca que essa percepção não reflete a realidade/Foto: Reprodução

Segundo o MPAC, o autismo sempre existiu, mas por muito tempo não era identificado corretamente. Isso fazia com que muitas pessoas autistas crescessem sem diagnóstico, sendo rotuladas de forma equivocada e enfrentando exclusão social.

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A campanha explica que, no passado, era comum que pessoas autistas fossem classificadas como “tímidas”, “estranhas” ou até “problemáticas”. Em casos mais graves, poderiam ser isoladas ou institucionalizadas, sem o devido acompanhamento.

A campanha explica que, no passado, era comum que pessoas autistas fossem classificadas como “tímidas”, “estranhas” ou até “problemáticas”

A campanha explica que, no passado, era comum que pessoas autistas fossem classificadas como “tímidas”, “estranhas” ou até “problemáticas”/Foto: Reprodução

Atualmente, conforme destaca o órgão, houve avanço no conhecimento científico e nos critérios de diagnóstico, o que permite uma identificação mais precisa. Além disso, há maior acesso à informação e a profissionais capacitados, ampliando o reconhecimento e os direitos das pessoas com TEA.

O MPAC também enfatiza que falar sobre o tema é fundamental para combater a desinformação e promover inclusão, além de evitar estigmas e rótulos injustos.

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