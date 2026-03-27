Mulher chama polícia para prender imigrantes e evitar pagamento por serviço nos EUA

Um caso ocorrido na cidade de Cambridge, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, chamou atenção após a divulgação de um vídeo que mostra a detenção de trabalhadores imigrantes enquanto realizavam um serviço em uma residência.

As imagens registram o momento em que agentes do Immigration and Customs Enforcement, conhecido como ICE, chegam ao local enquanto os trabalhadores ainda atuavam no telhado da casa. Ao todo, seis homens, identificados como guatemaltecos e com idades entre 18 e 40 anos, foram levados sob custódia.

De acordo com o relato que acompanha o vídeo, a própria dona do imóvel teria acionado as autoridades quando o serviço já estava próximo da conclusão. Ainda segundo as informações divulgadas, cerca de US$ 10 mil ainda deveriam ser pagos pelos trabalhos realizados.

O homem que filmou a ação foi identificado como Bryan Polanco. Ele não foi detido, pois apresentou documentos que comprovam residência legal no país. Contudo, Polanco criticou a situação e afirmou que houve uso indevido das autoridades para evitar o pagamento aos trabalhadores.

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Além disso, após a detenção, a equipe deixou no local uma van aberta com ferramentas avaliadas em milhares de dólares. Outro ponto destacado nas imagens foi a suposta colaboração da proprietária com a operação, incluindo a entrega de equipamentos utilizados pelos próprios trabalhadores durante o serviço.

Na ocasião, Polanco afirma que os profissionais haviam sido contratados regularmente e que a denúncia partiu da própria cliente. Ele também relatou que a mulher teria ameaçado acionar novamente o ICE caso os trabalhadores retornassem para concluir a obra.

Diante do caso, especialistas em imigração apontam que, se confirmadas as acusações, a conduta pode configurar irregularidades graves. A legislação do estado de Maryland proíbe a obtenção de serviços mediante ameaça relacionada ao status migratório.