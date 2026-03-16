Mulher é agredida pelo marido e se joga na frente de carro em Cruzeiro do Sul

Uma mulher de 25 anos foi agredida pelo próprio marido na noite deste domingo (15) no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, após ir até um bar onde ele estava bebendo e encontrá-lo acompanhado de outras mulheres.

De acordo com informações da Polícia Militar do Acre, a vítima relatou que foi até o Clube Ponto Alto depois de receber informações de que o esposo, identificado como Alexandre, estaria no local com outras mulheres. Ao chegar, ela teria confirmado a situação e iniciou-se uma discussão entre o casal.

Segundo o relato da mulher, o homem passou a retirá-la à força do interior do estabelecimento e, já do lado de fora, desferiu vários socos contra ela, principalmente na região do nariz.

Após as agressões, a vítima saiu correndo pela rua e, ao avistar um carro que vinha em sentido contrário, acabou se jogando contra o veículo. O motorista parou imediatamente para prestar socorro, mas depois deixou o local.

A mulher fez questão de relatar à polícia que o condutor não teve culpa no ocorrido, afirmando que a colisão aconteceu porque ela própria se lançou contra o carro.

A vítima apresentou início de convulsão e sangramento pelo nariz, sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento.

Ainda segundo a polícia, ao perceber o estado da mulher, Alexandre tentou sair discretamente das proximidades da ambulância, mas foi localizado pelos policiais. Ele foi preso com sinais visíveis de embriaguez alcoólica e conduzido para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde o caso foi registrado.