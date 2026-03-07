08/03/2026
Mulher é encontrada morta em superiate de luxo

mulher-e-encontrada-morta-em-superiate-de-luxo

A britânica Charlotte Conradie, de 29 anos, foi encontrada morta dentro de sua cabine em um superiate de luxo ancorado no porto de Palma, capital da ilha de Maiorca. O corpo foi localizado no último domingo (1º), depois que colegas de tripulação estranharam a ausência da jovem e decidiram verificar se ela estava bem. Segundo relatos, ela não respondia a mensagens ou chamadas telefônicas ao longo do dia.

Por volta das 21h, membros da tripulação foram até a cabine e encontraram Conradie inconsciente. Equipes de emergência foram acionadas, mas os socorristas apenas puderam confirmar a morte no local.

O caso passou a ser investigado pela Guarda Civil, responsável pelas apurações iniciais.

Até o momento, as autoridades informaram que não foram encontrados sinais de violência no corpo da tripulante nem dentro da cabine onde ela foi encontrada. Por isso, inicialmente o caso não é tratado como crime.

A causa da morte deverá ser confirmada após a realização da autópsia no Instituto de Medicina Legal da cidade.

Superiate de luxo

Charlotte trabalhava na manutenção do iate Lind, embarcação de cerca de 52 metros de comprimento que pode receber até dez hóspedes e conta com uma tripulação de 13 pessoas.

O superiate pertence ao bilionário alemão Peter Alexander Wacker, herdeiro do grupo químico Wacker Chemie.

Registrado nas Ilhas Cayman, o iate pode ser alugado por cerca de 300 mil libras por semana durante a alta temporada. Entre as comodidades oferecidas estão cinema ao ar livre, jacuzzi e academia.

Apesar de ter cidadania britânica, Conradie nasceu na Zâmbia e trabalhava há alguns anos no setor internacional de iates de luxo.

A polícia espanhola segue aguardando os resultados da autópsia enquanto continua ouvindo integrantes da tripulação como parte da investigação.

