Mulher é morta a facadas dentro de casa; filho de 10 anos chamou a polícia

Crime ocorreu de madrugada

Mulher é morta a facadas dentro de casa
Mulher é morta a facadas dentro de casa/Foto: Reprodução

Uma mulher de 30 anos foi morta a facadas dentro de casa na manhã deste domingo (8), em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). A vítima foi identificada como Mariana Camila de Oliveira Santos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 5h da manhã e foi presenciado pelo filho mais velho da vítima, um menino de 10 anos, que conseguiu ligar para o 190 e pedir ajuda a vizinhos.

Dentro da residência também estavam outras duas filhas da mulher, meninas de 8 e 5 anos, que presenciaram parte da ocorrência.

Quando os policiais chegaram ao local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já haviam constatado a morte da vítima.

De acordo com a perícia, Mariana foi atingida por mais de 30 facadas.

LEIA TAMBÉM: Entre terapias, cansaço e amor, mães atípicas transformam o Dia da Mulher em símbolo de resistência

O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, de 33 anos, que teria fugido após o ataque. Até o momento, ele não havia sido localizado.

O caso é investigado como feminicídio, quando o crime ocorre em contexto de violência doméstica ou motivado pela condição de gênero da vítima.

A ocorrência reforça o cenário preocupante de violência contra mulheres no país. Levantamentos recentes indicam que o Brasil registrou 1.518 casos de feminicídio em 2025, o maior número já contabilizado.

O crime segue sob investigação das autoridades.

G1

