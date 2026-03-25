25/03/2026
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Mulher é presa após tentar matar ex-namorado a facadas por ciúmes

ulher confessa ter esfaqueado ex em Contagem por vingança e ciúmes nesta quarta

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Uma tentativa de homicídio assustou moradores de Contagem, na Grande BH, na madrugada desta quarta-feira (25/03). Por volta das 4h, uma mulher foi detida em flagrante suspeita de tentar matar o ex-companheiro a facadas.
Divulgação/PMMG

Uma tentativa de homicídio assustou moradores de Contagem, na Grande BH, na madrugada desta quarta-feira (25/03). Por volta das 4h, uma mulher foi detida em flagrante suspeita de tentar matar o ex-companheiro a facadas.

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Antes do ataque, ela teria utilizado o próprio carro para derrubar o portão da residência da vítima, dando início a uma violenta discussão.

Durante o desentendimento, o homem foi atingido por dois golpes de faca na região do abdômen. Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu caminhar cerca de 200 metros em busca de ajuda antes de desfalecer em via pública.

Relacionamento Abusivo e Ciúmes

Ao ser capturada pelos militares do 18º Batalhão, a mulher justificou o crime alegando ter vivido um relacionamento abusivo com a vítima. Segundo o depoimento inicial, ela teria ficado “revoltada” após ver o ex-companheiro com outra mulher horas antes do ocorrido.

Com informações do Metrópoles.

  • Socorro: A vítima foi socorrida pelos próprios policiais e encaminhada para atendimento médico de urgência. O estado de saúde atual não foi divulgado.

  • Prisão: A suspeita foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Contagem, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.

A Polícia Civil agora deve periciar o local e o veículo utilizado na invasão para dar continuidade ao inquérito. O caso reacende o debate sobre a escalada de violência em desfechos de relacionamentos na região metropolitana.

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