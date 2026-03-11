Uma tentativa ousada de contrabando terminou em prisão na fronteira entre Brasil e Paraguai nesta quarta-feira (11/03). Uma mulher foi presa ao entrar no Brasil com 560 ampolas de emagrecedores ilegais escondidas sob a roupa.

O flagrante ocorreu na Ponte da Amizade, durante uma fiscalização de rotina da Receita Federal e da Força Nacional.

A passageira, que estava em um táxi, chamou a atenção dos agentes pelo volume incomum em seu corpo. Ao ser revistada, os fiscais encontraram centenas de frascos afixados em suas pernas, por dentro de uma calça legging, e também em uma cinta modeladora na cintura.

Reincidência no mesmo dia

O que mais impressionou as autoridades foi a audácia da suspeita. Horas antes, pela manhã, a mesma mulher já havia sido abordada transportando 150 frascos de anabolizantes no corpo. Naquela ocasião, ela chegou a ser liberada pela Polícia Federal após os procedimentos iniciais, mas decidiu retornar ao Paraguai para buscar uma carga ainda maior.

Vídeo mostra o momento em que as ampolas são retiradas da roupa da suspeita na aduana | Foto: Reprodução/Receita Federal

Carro do marido e mais apreensões

Após o segundo flagrante, as equipes suspeitaram que poderia haver mais mercadoria escondida nas proximidades. Ao revistarem o carro do marido da viajante, que estava estacionado perto da aduana, os agentes localizaram mais 110 frascos de anabolizantes ocultos no interior do veículo.

Total de apreensões: 560 ampolas de emagrecedor e 260 frascos de anabolizantes.

Modus Operandi: Uso de roupas compressivas (legging e cinta) para fixar os medicamentos ao corpo.

Desfecho: O casal foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal e deve responder por crime contra a saúde pública e descaminho.

A comercialização desses produtos sem registro na Anvisa é proibida no Brasil e oferece graves riscos à saúde devido à procedência duvidosa e ausência de controle sanitário.

Fonte: Metrópoles

