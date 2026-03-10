Mulher é presa pela PF por filmar estupro das filhas de 4 e 9 anos; Veja vídeo

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (10/3), a Operação Guardiões, resultando na prisão de uma mulher de 33 anos na Baixada Fluminense. A investigada é suspeita de abusar sexualmente das próprias filhas, de 4 e 9 anos, e de produzir, armazenar e compartilhar mídias com cenas dos abusos em aplicativos de mensagens e fóruns da Dark Web.

A ação foi coordenada por investigadores da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG), que cumpriram um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão no município de Duque de Caxias (RJ). O telefone celular da suspeita foi apreendido e passará por perícia técnica criminal para identificar a extensão da rede de compartilhamento.

Inteligência Cibernética e Dark Web

As investigações que levaram à prisão realizada pela Polícia Federal tiveram início ainda em 2025. O setor de inteligência identificou a publicação de arquivos hediondos em camadas ocultas da internet, onde criminosos buscam anonimato para comercializar e trocar conteúdos de exploração infantil.

Início das Investigações: Levantamento de dados em 2025 após detecção de mídias em fóruns da Dark Web.

Perícia Técnica: O material coletado no celular deve revelar se a mãe agia sozinha ou se recebia incentivos financeiros para a produção dos vídeos.

Crimes Imputados: A mulher responderá por estupro de vulnerável, além de produção, armazenamento e divulgação de pornografia infantil.

Proteção às Vítimas

As duas crianças, vítimas da própria genitora, foram identificadas e prontamente retiradas do ambiente de risco pela Polícia Federal. Elas foram encaminhadas para acompanhamento psicológico e social junto ao Conselho Tutelar de Duque de Caxias.

Detalhes da Operação Informações Oficiais Banca Investigadora Polícia Federal (Nova Iguaçu) Local da Prisão Duque de Caxias, RJ Vítimas Duas meninas (4 e 9 anos) Material Apreendido Celulares e dispositivos de armazenamento Pena Prevista Pode ultrapassar 30 anos de reclusão

A prisão preventiva garante que a investigada permaneça à disposição da Justiça Federal enquanto o inquérito é concluído. A Polícia Federal reforça que o monitoramento de redes criptografadas e da Dark Web é uma prioridade institucional para desarticular redes de pedofilia e garantir a integridade de crianças e adolescentes em todo o território nacional.

