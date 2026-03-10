Mulher é presa pela PF por filmar estupro das filhas de 4 e 9 anos; Veja vídeo

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (10/3), a Operação Guardiões, resultando na prisão de uma mulher de 33 anos na Baixada Fluminense. A investigada é suspeita de abusar sexualmente das próprias filhas, de 4 e 9 anos, e de produzir, armazenar e compartilhar mídias com cenas dos abusos em aplicativos de mensagens e fóruns da Dark Web.
A ação foi coordenada por investigadores da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG), que cumpriram um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão no município de Duque de Caxias (RJ). O telefone celular da suspeita foi apreendido e passará por perícia técnica criminal para identificar a extensão da rede de compartilhamento.
Inteligência Cibernética e Dark Web
As investigações que levaram à prisão realizada pela Polícia Federal tiveram início ainda em 2025. O setor de inteligência identificou a publicação de arquivos hediondos em camadas ocultas da internet, onde criminosos buscam anonimato para comercializar e trocar conteúdos de exploração infantil.
Início das Investigações: Levantamento de dados em 2025 após detecção de mídias em fóruns da Dark Web.
Perícia Técnica: O material coletado no celular deve revelar se a mãe agia sozinha ou se recebia incentivos financeiros para a produção dos vídeos.
Crimes Imputados: A mulher responderá por estupro de vulnerável, além de produção, armazenamento e divulgação de pornografia infantil.
Proteção às Vítimas
As duas crianças, vítimas da própria genitora, foram identificadas e prontamente retiradas do ambiente de risco pela Polícia Federal. Elas foram encaminhadas para acompanhamento psicológico e social junto ao Conselho Tutelar de Duque de Caxias.
|Detalhes da Operação
|Informações Oficiais
|Banca Investigadora
|Polícia Federal (Nova Iguaçu)
|Local da Prisão
|Duque de Caxias, RJ
|Vítimas
|Duas meninas (4 e 9 anos)
|Material Apreendido
|Celulares e dispositivos de armazenamento
|Pena Prevista
|Pode ultrapassar 30 anos de reclusão
A prisão preventiva garante que a investigada permaneça à disposição da Justiça Federal enquanto o inquérito é concluído. A Polícia Federal reforça que o monitoramento de redes criptografadas e da Dark Web é uma prioridade institucional para desarticular redes de pedofilia e garantir a integridade de crianças e adolescentes em todo o território nacional.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet