Mulher esfaqueia homem e foge com moto após discussão

Uma madrugada de terror na Avenida Barcelona, em Sarandi, terminou com um homem de 52 anos esfaqueado e uma mulher presa. O crime ocorreu nesta terça-feira (11/03), após uma discussão banal dentro da residência da vítima, identificada como Devair Cordeiro Bori.

Imagens de segurança da região registraram a movimentação após o ataque, que chocou os moradores locais.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a confusão começou por volta das 3h30. Devair estava em casa com um amigo e uma mulher conhecida pelo apelido de “Bia”. O desentendimento teria sido motivado pela recusa do homem em fornecer dinheiro para que a suspeita comprasse drogas.

O ataque e a fuga

Enfurecida com a negativa, a mulher se apossou de uma faca de cozinha e desferiu dois golpes profundos no peito de Devair. Mesmo ensanguentado e gravemente ferido, o homem conseguiu escapar do imóvel e correr pela rua para pedir socorro aos vizinhos.

Enquanto a vítima lutava pela vida, a agressora fugiu do local utilizando a motocicleta do próprio homem.

Prisão e recuperação do veículo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou Devair em estado crítico ao Hospital Santa Rita. Graças ao trabalho conjunto entre a GCM e a Polícia Civil, a suspeita foi localizada e presa no final da tarde desta quarta-feira (11).

Vítima: Devair Cordeiro Bori, 52 anos (estável no hospital).

Motivação: Recusa em comprar entorpecentes para a agressora.

Material Recuperado: A motocicleta levada durante a fuga foi devolvida aos familiares.

O caso agora é tratado pelas autoridades como tentativa de homicídio qualificado e roubo. A polícia segue analisando as imagens para entender se houve participação de terceiros na facilitação da fuga.

