18/03/2026
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Mulher fica ferida após colisão entre moto e carro em Sena Madureira; VÍDEO

Acidente aconteceu na ladeira de acesso ao bairro Ana Vieira

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Logo após o impacto, a vítima recebeu ajuda de moradores que passavam pelo local — Foto: Reprodução

Uma mulher ficou ferida após um acidente de trânsito registrado no final da manhã desta terça-feira (17), em Sena Madureira. A colisão envolveu uma motocicleta modelo Biz e um veículo modelo Saveiro, em um trecho conhecido pela movimentação de veículos.

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O acidente aconteceu na ladeira de acesso ao bairro Ana Vieira, ponto que costuma exigir atenção redobrada dos condutores, especialmente por conta da inclinação e do fluxo constante de veículos. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.

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Logo após o impacto, a vítima recebeu ajuda de moradores que passavam pelo local, sendo socorrida inicialmente por populares até a chegada da equipe de atendimento médico. Situações como essa evidenciam a importância da colaboração da comunidade em momentos de emergência.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações confirmadas sobre a identidade da mulher nem detalhes atualizados sobre seu estado de saúde.

O caso chama atenção para a necessidade de mais prudência no trânsito urbano, principalmente em áreas consideradas críticas. Autoridades reforçam que o respeito às normas de circulação e a condução defensiva são fundamentais para evitar acidentes e preservar vidas.

VÍDEO:

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