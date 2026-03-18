18/03/2026
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Mulher filma sexo do namorado com outros homens e viraliza na web

Conhecida como Noctyra, ela afirma que atuar como "cinegrafista" nos encontros do companheiro

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Mulher filma sexo do namorado com outros homens e viraliza na web
Reprodução/Redes Sociais

O conceito de fidelidade e os limites da intimidade ganharam um novo capítulo nas redes sociais. Uma mulher identificada como Noctyra chamou a atenção global ao revelar que sente prazer em assistir e filmar o próprio companheiro, Jack, relacionando-se com outros homens. Para o casal, que mantém uma relação aberta baseada na transparência extrema, essa dinâmica não é sinal de crise, mas sim um combustível para a conexão emocional e sexual entre os dois.

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De acordo com o portal Metrópoles, o casal concedeu uma entrevista ao canal do YouTube Love Don’t Judge, onde explicaram que a prática é consensual e faz parte de um acordo estabelecido desde o início do relacionamento, que começou através das redes sociais.

Consentimento, Fetiche e Julgamentos

Jack, que trabalha na construção civil, relatou que o estilo de vida do casal sofre constantes ataques e incompreensões, principalmente de pessoas que confundem a prática com traição.

  • Fetiche da Observação: Noctyra afirma que atuar como “cinegrafista” a excita e que a curiosidade sobre o prazer do parceiro é um ponto central da sua satisfação.

  • Segurança Emocional: “Eu sei o quanto ele me ama. Isso nunca foi uma preocupação”, garantiu ela, afastando qualquer boato sobre insegurança ou ciúmes na relação aberta.

  • Traição com Permissão: Em uma definição polêmica, Noctyra descreveu a dinâmica como “trair, só que com permissão”, destacando que a transparência é o que diferencia o acordo deles de uma infidelidade comum.

Resumo do Caso: Noctyra e Jack (Relação Aberta)

Confira os pontos principais da história que está dividindo a internet:

Aspecto da Relação Detalhes do Acordo
Protagonistas Noctyra e Jack
Modelo de União Relação aberta com fetiche de observação
Papel da Mulher Cinegrafista e espectadora ativa
Argumento Principal O compartilhamento dessas experiências fortalece o vínculo
Reação do Público Divisão entre apoio à liberdade e críticas severas

Apesar das críticas on-line — que variam de questionamentos sobre a durabilidade da união a comentários agressivos —, o casal afirma que a honestidade mútua os aproximou ainda mais. Para especialistas em comportamento citados no levantamento do Metrópoles, casos como o de Noctyra e Jack refletem uma tendência de 2026 em que casais buscam personalizar seus acordos de convivência, desafiando normas tradicionais em busca de satisfação individual e mútua. Atualmente, os dois seguem explorando a dinâmica e utilizam a visibilidade para defender que não existe uma fórmula única para a felicidade a dois.

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