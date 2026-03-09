Mulher indígena morre carbonizada e marido é principal suspeito

Uma tragédia abalou a comunidade Tekoha Paraguassu, no município de Paranhos, em Mato Grosso do Sul, na madrugada deste domingo (8/3). Uma mulher indígena, identificada como Ereni Benites, de 35 anos, morreu carbonizada após sua residência ser consumida por um incêndio de grandes proporções.
De acordo com o boletim de ocorrência, Ereni estava com amigos em uma casa vizinha antes de retornar para seu imóvel. Pouco tempo depois, as chamas atingiram a estrutura da residência. A vítima não conseguiu deixar o local a tempo, vindo a falecer em meio aos escombros.
Denúncia de Crime e Principal Suspeito
A Assembleia das Mulheres Guarani e Kaiowá de Mato Grosso do Sul (Kuñangue Aty Guasu) utilizou as redes sociais para manifestar indignação e apontar indícios de que o incêndio não foi acidental.
Estado da Vítima: A organização informou que o corpo da mulher indígena foi encontrado com 100% de carbonização.
Principal Suspeito: O grupo aponta o marido de Ereni como o autor do crime. Ele teria sido a última pessoa vista na companhia da vítima antes do início das chamas.
Nota de Repúdio: A Kuñangue Aty Guasu classificou o episódio como um ato criminoso e exige celeridade nas investigações das autoridades competentes.
Investigação em Curso
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul trabalha para esclarecer se o incêndio foi provocado intencionalmente. Peritos estiveram no local para coletar evidências que possam confirmar a presença de aceleradores de fogo ou sinais de violência prévios ao incêndio.
|Detalhes do Caso
|Informações Oficiais
|Vítima
|Ereni Benites, 35 anos
|Local
|Comunidade Tekoha Paraguassu, Paranhos (MS)
|Data do Fato
|08 de Março de 2026
|Principal Suspeito
|Marido da vítima (Sob investigação)
|Encaminhamento
|Inquérito Policial instaurado
O caso segue sob sigilo para não atrapalhar as buscas pelo suspeito e a oitiva de testemunhas da comunidade. A morte de Ereni reforça o debate sobre a segurança de cada mulher indígena em territórios tradicionais e a necessidade de políticas públicas de combate ao feminicídio que alcancem as populações originárias.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet