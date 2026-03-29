Mulher morre após agressão e queda em rua; vítima tinha 42 anos

Uma agressão terminou em tragédia no sul da Bahia e chocou moradores da região. Aline Santos de Oliveira, de 42 anos, morreu após ser atingida com um soco e cair, batendo a cabeça no chão, na cidade de Itamaraju. As informações são do g1.

O caso aconteceu na noite de sábado (28) e está sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo as informações iniciais, a mulher foi agredida por um homem durante uma discussão. Com o impacto do golpe, ela caiu e sofreu um traumatismo ao bater a cabeça.

A vítima ainda foi socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

LEIA TAMBÉM: Mulher morre após mal súbito em frente de casa em Rio Branco

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região, onde passará por exames periciais. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

A polícia realiza buscas para localizar o suspeito, que ainda não foi preso. A identidade dele não foi divulgada, assim como a relação que mantinha com a vítima.

O caso segue sob investigação pela Delegacia de Itamaraju, que deve apurar as circunstâncias da agressão e as motivações do crime.

Com informações do g1