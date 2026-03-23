23/03/2026
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Mulher morre após mal súbito em frente de casa em Rio Branco

Caso ocorreu em frente à residência da vítima

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Mulher de 50 anos morre após mal súbito
Mulher de 50 anos morre após mal súbito/Foto: ContilNet

Gercilândia Carneiro da Silva, de 50 anos, foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (23), na Rua Carambola, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

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De acordo com relatos de familiares, Gercilândia enfrentava dependência química e também estava em tratamento contra tuberculose. No momento do ocorrido, ela caminhava pela via e, ao se aproximar da própria residência, acabou sofrendo um mal súbito, caindo desacordada.

Moradores da região perceberam a situação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma equipe de suporte avançado foi enviada, mas, ao chegar ao local, os socorristas constataram que a mulher já não apresentava sinais vitais.

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Policiais militares do 1º Batalhão estiveram na área e realizaram o isolamento para o trabalho da perícia técnica. Em uma análise preliminar, não foram observados indícios de violência no corpo.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem apontar a causa da morte. O caso segue sob possível apuração da Polícia Civil.

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