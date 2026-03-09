A autônoma Maria Natividade Leite, de 59 anos, morreu após sofrer graves queimaduras em uma explosão provocada pelo uso de álcool durante o preparo de comida em uma confraternização entre amigos, em Rio Branco. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro da capital desde o dia do acidente e não resistiu às complicações.

A morte foi confirmada nesta segunda-feira (9) por familiares. A filha da vítima, a recepcionista Vitória Leite, de 29 anos, que também ficou ferida na explosão, lamentou a perda. “Infelizmente, minha mãe não aguentou e faleceu”, disse, emocionada.

Relembre o caso: Explosão durante preparo de comida com álcool deixa oito feridos em confraternização na capital

Segundo a família, Maria Natividade teve cerca de 70% do corpo queimado, principalmente nas regiões do rosto e do tórax. Durante o período de internação, ela precisou iniciar hemodiálise, pois os rins ficaram comprometidos devido às fortes medicações utilizadas no tratamento. A paciente também recebeu doação de sangue para reposição de plaquetas.

O acidente aconteceu no dia 22 de fevereiro, em uma residência localizada na Travessa Dez de Junho, no bairro Tropical, durante um almoço entre amigos.

De acordo com relatos de testemunhas, o grupo preparava um arroz carreteiro quando uma pessoa utilizou álcool automotivo para acender o fogo em um tacho. No momento em que o produto foi colocado para iniciar a chama, ocorreu uma explosão que atingiu quem estava próximo.

Ao todo, oito pessoas ficaram feridas, com queimaduras de segundo e terceiro graus em regiões como cabeça, rosto, tórax, abdômen, braços e pernas.

Entre os feridos estavam o segurança da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Vicente Vieira de Oliveira, de 59 anos; Diulia Sobralino Rebouças, de 40; Katiucia de Souza Barboza, de 36; Francisco Valdezir Leite, de 62; Hudson Pereira de Souza, de 51; Raimundo Nonato Leite, de 55; além da própria Maria Natividade e de outra pessoa cuja identidade não foi divulgada inicialmente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou três ambulâncias, sendo duas de suporte avançado e uma de suporte básico, para prestar socorro às vítimas e encaminhá-las ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Atualmente, Katiucia de Souza Barboza, de 36 anos, segue internada na UTI da unidade hospitalar.