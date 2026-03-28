28/03/2026
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Mulher que esfaqueou homem responderá em liberdade

Defesa de acusada afirma que esfaqueamento foi reação a uma tentativa de abuso sexual sofrida anteriormente pela jovem

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Mulher que esfaqueou homem responderá em liberdade
A vítima, de 42 anos, foi atingida por três golpes de faca e segue internada em estado grave no Hospital Regional do Gama/ Foto: Reprodução

A Justiça do Distrito Federal concedeu, neste sábado (28), liberdade provisória a Giovanna Rodrigues de Jesus, de 21 anos, suspeita de perseguir e esfaquear um homem de 42 anos no Recanto das Emas. A jovem havia sido presa em flagrante na noite de sexta-feira (27) por tentativa de homicídio, após a vítima ser atingida por três golpes de faca durante uma confusão que começou em um bar.

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Durante a audiência de custódia, o magistrado decidiu não acatar o pedido do Ministério Público pela prisão preventiva. O juiz entendeu que, por ser ré primária e possuir bons antecedentes, não havia elementos que justificassem a manutenção da prisão. Contudo, para responder em liberdade, Giovanna deverá cumprir medidas cautelares rigorosas, incluindo o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

A Versão da Defesa

O caso ganha contornos dramáticos com a justificativa apresentada pela defesa. Segundo o advogado Bruno Morato, Giovanna relatou que a vítima teria tentado abusar sexualmente dela em uma ocasião anterior. No dia do crime, ao reencontrar o homem no bar, ela teria decidido “resolver” a situação. “Os fatos ainda estão em fase de apuração e serão devidamente esclarecidos com a garantia da ampla defesa”, afirmou o advogado.

O Crime e a Investigação

A vítima foi perseguida por Giovanna e outros dois homens após uma briga. O homem foi hospitalizado em estado grave com intenso sangramento, mas sobreviveu. A Polícia Civil conseguiu identificar a autora através de descrições físicas e apelidos fornecidos pela vítima no hospital, além de imagens de câmeras de segurança.

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Após ser abordada pelos agentes ao chegar em casa, Giovanna confessou o crime na delegacia. Enquanto a jovem aguarda o curso do processo em liberdade, a polícia continua as investigações para identificar e localizar os outros dois homens envolvidos na agressão.

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